Захарова назвала происками Киева мошеннические схемы, угрожающие россиянам

Возможной ответной реакцией на поступающие угрозы являются бдительность, ответственность и перепроверка информации, отметила официальный представитель МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Мошеннические схемы, используемые киевским режимом, являются еще одним способом нападения на Россию. Об этом заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях II Международного симпозиума "Создавая будущее".

"Телефонные мошенники, кибермошенники - это же системная работа и натовцев и, конечно, киевского режима, который использует и это в качестве способа нападения на нашу страну", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Захарова указала, что возможной ответной реакцией на поступающие угрозы являются бдительность, ответственность и перепроверка информации. "Ощущение перепроверки данных, фактов сейчас является реальностью", - резюмировала дипломат.