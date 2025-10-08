Визит Путина в Душанбе начался с возложения венка к памятнику Исмоилу Сомони

Российский лидер приехал в Таджикистан с трехдневным визитом

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

ДУШАНБЕ, 8 октября. /ТАСС/. Трехдневный визит президента России Владимира Путина в Таджикистан начался с дани памяти и уважения основателю первого государства таджиков Исмоилу Сомони. Российский лидер приехал на территорию мемориального комплекса "Национальное единство и возрождение Таджикистана" на площади Дусти (Дружбы) в центре Душанбе. Здесь установлен памятник Исмоилу Сомони, к которому Путин возложит венок.

Читайте также

Спустя 25 лет после первой рабочей поездки. Главное о 13-м визите Путина в Таджикистан

Монумент был открыт 6 сентября 1999 года в честь 1100-летия государства Саманидов. Ансамбль состоит из бронзовой 13-метровой скульптуры Исмоила Сомони со скипетром в руках, а также сталактитовой 43-метровой арки, увенчанной короной, музея с моделью мавзолея династии Саманидов в основании монумента, а по обеим сторонам памятника установлены бронзовые львы.