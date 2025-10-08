Полноформатная встреча Путина и Алиева станет первой с октября 2024 года

В сентябре 2025 года на полях саммита ШОС в Китае состоялись краткие контакты двух лидеров

ДУШАНБЕ, 8 октября. /ТАСС/. Встреча президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева в Душанбе станет первым таким полноформатным мероприятием с октября 2024 года, подсчитал ТАСС.

В сентябре 2025 года на полях саммита ШОС в Китае состоялись краткие контакты двух лидеров: как отмечал президент РФ, руководители стран смогли обменяться "одним-двумя словами". Однако последняя двусторонняя полноформатная встреча Путина и Алиева проходила в октябре 2024 года на полях заседания Совета глав государств - участников СНГ.

7 октября Алиев лично по телефону тепло поздравил Путина с днем рождения после более чем полугодового отсутствия личных контактов.

Ранее президент России прибыл с государственным визитом в Таджикистан, где, помимо мероприятий двусторонней повестки, планирует участие в очередном саммите Россия - Центральная Азия и в заседании Совета глав государств - участников СНГ.

О появившейся в графике встрече Путина и Алиева сообщил журналистам перед самым прилетом президента России его пресс-секретарь Дмитрий Песков.