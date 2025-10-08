Лавров: Россия готова помогать в вопросе урегулирования в Палестине

Цель не должна сниматься с повестки дня, отметил глава МИД РФ

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. РФ готова содействовать в вопросе палестинского урегулирования. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью для проекта "Мосты на Восток", фрагмент размещен на сайте МИД РФ.

"Если мы можем чем-то помочь, конечно, это сделаем. Президент [РФ Владимир] Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" четко сказал, что мы хотели бы помочь создать палестинское государство, но надо с чего-то начинать. До государства дойдет позже. Цель не должна сниматься с повестки дня. Наши западные коллеги должны нести свою долю ответственности за то, что они сыграли главную роль в "заматывании" решений о создании независимой Палестины на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа", - отметил министр.