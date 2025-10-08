Лавров: на российско-арабском саммите будет разговор с главой правительства САР

Глава МИД РФ отметил, что Россия будет помогать сирийским партнерам со всех точек зрения

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Серьезный разговор с главой переходного правительства Сирии Ахмедом аль-Шараа состоится в ходе российско-арабского саммита. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью для проекта "Мосты на Восток", фрагмент размещен на сайте МИД РФ.

"Со всех точек зрения мы будем помогать нашим сирийским партнерам. Готовы сотрудничать в этих вопросах с другими странами, которые так или иначе продвигают свои интересы в Сирийской Арабской Республике, - сказал он. - Особое значение будет иметь участие руководителя переходного Правительства господина Ахмеда аль-Шараа в Первом российско-арабском саммите 15 октября. Думаю, там состоится серьезный разговор".