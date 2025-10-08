Захарова: нападки на Россию будут продолжаться постоянно

Страна должна становиться сильнее, заявила официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Россия всегда будет объектом нападок извне, поэтому страна должна становиться сильнее, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что даже такая победа, как в Великой Отечественной войне, не покончила со стремлением противников навредить России и не изничтожила зла нацизма.

"Мы всегда будем объектом нападок, надо укреплять себя духовно, физически. Это касается и каждого конкретного человека, и общества в целом. Надо укреплять себя промышленно, научно и в образовательной сфере, не чувствуя превосходства априори", - пояснила дипломат, выступая на II Международном симпозиуме "Создавая будущее".

"За мир нужно бороться, это проактивная борьба. Мы будем каждый день вести этот незримый бой со злом внутри себя, во внешнем периметре, во внешнем контуре. И эта история не закончится", - резюмировала она.