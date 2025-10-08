ТАСС: нардепы Украины готовы идти в ВСУ, но одними из последних

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Депутаты Верховной Рады, несмотря на заявления о готовности вступить в ВСУ, не делают этого. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

Там отметили, что ранее депутат Рады Александр Федиенко заявил о том, что уже нет новых волн добровольцев, как в начале СВО. В то же время он утверждает о готовности нардепов стать на защиту государства, если будет необходимо.

"Однако, судя по тому, сколько депутатов вступило в ряды ВСУ, такая необходимость все еще не настала. "Слуги народа" по-прежнему заседают в своих кабинетах, особо смышленые уже позаботились о присвоении себе фиктивного статуса "ветерана боевых действий", - отметил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что "в парадигме боевых действий "до последнего украинца" именно депутаты и чиновники намерены этими самыми "последними украинцами" быть", но пока по улицам ходят молодые мужчины и женщины "такой необходимости нет". "На крайний случай можно легко выехать за границу и защищать Украину на "экономическом" либо "информационном" фронтах", - подытожил собеседник ТАСС.