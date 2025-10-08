Лавров: сирийское руководство заинтересовано в присутствии России в республике

Глава МИД РФ отметил, что Москва не будет оставаться вопреки воле сирийского руководства

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Руководство Сирии заинтересовано в сохранении российского присутствия в республике. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью для проекта "Мосты на Восток".

"Мы заинтересованы в том, что все то, что было начато - что-то с советских времен, что-то после 2011-2014 годов - все то, что касается содействия национальной экономике, промышленности, сельского хозяйства, энергетики - чтобы все это продолжалось. Но, естественно, чтобы все это было скорректировано под новые условия. Это касается и наших военных баз", - сказал министр.

"Как президент [РФ Владимир Путин] не раз говорил, мы не будем оставаться вопреки воле сирийского руководства. Но сирийское руководство, судя по всему, да и целый ряд стран региона, заинтересованы в том, чтобы наше присутствие там сохранялось", - отметил Лавров.

Глава МИД РФ обратил внимание, что "это уже не присутствие для того, чтобы поддерживать военным образом законные власти против тех или иных оппозиционных сил". "Надо переформатировать функционал. Одна из очевидных задач, которые могут быть полезны сирийцам, их соседям и многим другим странам - это гуманитарный хаб. Использовать порт и аэропорт для того, чтобы доставлять гуманитарные грузы из России, из стран Персидского залива в страны Африки. Понимание того, что это будет востребовано, есть. Готовы согласовывать детали. В принципе, вопрос был обсужден. Есть обоюдный интерес", - продолжил Лавров.