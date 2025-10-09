Сенатор Волошин: Киев ударами по ЗАЭС сознательно пытается эскалировать конфликт

Представитель ДНР в Совете Федерации назвал атаки политической провокацией

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Нанося удары по Запорожской АЭС, киевский режим занимается политическими провокациями в попытках масштабировать конфликт и спровоцировать его эскалацию. Такое мнение ТАСС выразил сенатор от ДНР Александр Волошин.

"Мы наблюдаем сознательную и крайне опасную эскалацию со стороны киевского режима. Удары по территории ЗАЭС - это не военная необходимость, а политическая провокация, направленная на то, чтобы дестабилизировать ситуацию и втянуть в конфликт международное сообщество", - считает Волошин.

Он подчеркнул, что Киев "выполняет волю своих западных покровителей, которые, теряя влияние на мировой арене, готовы поставить под угрозу ядерную безопасность всей Европы". Волошин заявил, что таким образом Запад пытается "удержать утрачиваемый контроль над происходящим", в том числе через нагнетание страха и создание поводов для новых антироссийских обвинений.

Сенатор выразил уверенность, что украинские войска при этом осознают возможные последствия своих действий. "Любой удар по объекту ядерной энергетики может привести к катастрофе", - считает он. Волошин полагает, что международное сообщество должно дать преступным действиям Киева однозначную оценку, "пока не стало слишком поздно".

Запорожская АЭС уже более 15 суток обеспечивается электричеством за счет аварийных дизель-генераторов. На резервное питание станцию перевели 23 сентября из-за повреждения последней линии внешнего энергоснабжения 750 кВ "Днепровская" в результате обстрелов ВСУ. 6 октября ЗАЭС и Энергодар вновь подверглись артиллерийским обстрелам со стороны ВСУ. Противник ударил по району пожарной части всего в 1,2 км от периметра атомной станции.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страны коллективного Запада, покрывающие террористические акты киевского режима и регулярные атаки ВСУ на Запорожскую АЭС, становятся непосредственными соучастниками преступлений Киева. Она отметила, что киевский режим, являясь "настоящей международной террористической ячейкой", продолжает атаковать гражданские объекты России и терроризировать мирное население.