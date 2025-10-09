Медведев поздравил коллегу из КНДР с 80-летием Трудовой партии Кореи

Замглавы Совета безопасности РФ обратил внимание, что партия стояла у истоков создания КНДР и по сей день объединяет и вдохновляет множество людей на подвиги

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев © Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

ПХЕНЬЯН, 9 октября. /ТАСС/. Председатель партии "Единая Россия", замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил секретаря Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) Чо Ён Вона и весь народ КНДР с 80-летием ТПК.

"Рад познакомиться с вами. От имени партии "Единая Россия" сердечно поздравляю вас и весь народ с 80-годовщиной основания Трудовой партии Кореи. Это знаменательное событие, которое было поворотным в истории вашей страны и открыло новую эру, когда корейский народ, движимый его передовой силой в лице Трудовой партии Кореи, поднялся на борьбу с захватчиками - за независимость и процветание. В тот период наша страна была вместе с вами, в одном боевом строю", - сказал Медведев.

Политик обратил внимание, что партия стояла у истоков создания КНДР и по сей день объединяет и вдохновляет множество людей на боевые и трудовые подвиги.