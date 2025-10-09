Путин отметил, что дружеский вечер с Рахмоном был приятным и полезным

Президент России поблагодарил лидера Таджикистана за приглашение посетить республику с государственным визитом

ДУШАНБЕ, 9 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назвал свой вчерашний дружеский вечер с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном приятным и очень полезным.

В начале заявления для прессы по итогам российско-таджикистанских переговоров глава российского государства еще раз поблагодарил своего коллегу за приглашение посетить Таджикистан с государственным визитом, а также за теплый и радушный прием, оказанный всей российской делегации. "И за вчерашний дружеский вечер, который мы провели вдвоем. Он был не только приятным, но и очень полезным с точки зрения нашего делового общения", - подчеркнул президент РФ.

Путин прибыл в Душанбе с государственным визитом 8 октября. Накануне вечером лидеры двух стран провели неформальную встречу.

9 октября после переговоров тет-а-тет состоялась встреча в расширенном составе, а также подписание двусторонних документов. На сегодня также запланировано проведение саммита Россия - Центральная Азия и заседание Совета министров иностранных дел СНГ. Саммит СНГ пройдет в Душанбе 10 октября.