Путин отметил общность позиций РФ и Таджикистана по внешнеполитическим темам

Москва и Душанбе плотно координируют работу на международных площадках, заявил президент России

ДУШАНБЕ, 9 октября. /ТАСС/. Россия и Таджикистан имеют схожие позиции по геополитическим вопросам и плотно координируют работу на международных площадках. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам российско-таджикистанских переговоров.

По его словам, обсуждение геополитической проблематики вновь "подтвердило общность позиций двух стран".

"Россия и Таджикистан привержены принципам верховенства международного права, суверенитета, невмешательства во внутренние дела. Мы плотно координируем подходы и на ключевых многосторонних площадках - ООН, ОДКБ и ШОС", - сказал Путин.

Президент РФ добавил, что Таджикистан в этом году успешно председательствует в СНГ, и российская сторона стремится "оказать таджикистанским друзьям всяческое содействие".

"Мы удовлетворены и состоявшимися сегодня переговорами, - сказал Путин. - Убежден, их результаты будут способствовать дальнейшему укреплению многоплановых российско-таджикистанских отношений на благо наших стран и народов наших государств".