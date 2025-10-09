Захарова: ответом на взрывы "Северных потоков" стал переход к многополярности

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что Россия всегда была ответственным игроком и производителем энергетики

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. Подрыв газопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" спровоцировал ускорение перехода к многополярному миру. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на пленарном заседании Петербургского международного газового форума.

"К чему привели подрывы "Северных потоков"? Они сформировали вертикальный взлет многополярности - косвенно, прямо, по-разному. Многополярность стала настолько очевидной как потребность и как, по сути, ответ на подобные диверсии и теракты", - сказала дипломат.

Захарова подчеркнула, что Россия всегда была ответственным игроком и производителем энергетики. "Да, шантаж энергетический есть. Но им занимается не Россия и не другие государства. Англосаксы этим занимаются. Почему? Чтобы устранить крупнейшего конкурента. Европейский Союз слишком набрал обороты, и внутри него отдельные игроки слишком стали претендовать на особую роль", - добавила она.