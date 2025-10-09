Путин проинформировал Рахмона о ходе украинского урегулирования

Помощник российского лидера Юрий Ушаков отметил, что президент РФ также рассказал об итогах встречи с главой США Дональдом Трампом в Анкоридже

ДУШАНБЕ, 9 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном проинформировал коллегу о том, как продвигается работа по урегулированию украинского конфликта. Главы государств также обсудили итоги встречи Путина с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже, где 15 августа прошел двусторонний саммит, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Обсуждался украинский вопрос. Мы проинформировали таджикских друзей о том, как идут переговоры с американскими коллегами, и проинформировали об итогах главного контакта, который был между нашими президентами, президентами России и США, в Анкоридже", - рассказал представитель Кремля в комментарии Первому каналу.