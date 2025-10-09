Рябков призвал не искать подтверждение усугубления геополитических рисков

Их сейчас не больше, чем раньше, отметил замглавы МИД РФ

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Геополитические риски не усугубляются, их сейчас не больше, чем раньше. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков журналистам.

"Операторам рынка хочу адресовать призыв не искать в моих словах подтверждение усугубления геополитических рисков. Геополитических рисков сейчас не больше, чем раньше. Они находятся на плато. Поэтому операторы рынка должны возвращаться на биржу и заниматься тем, чем они занимались, когда индексы Московской биржи росли", - сказал Рябков.