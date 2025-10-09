Медведев принимает участие в торжественном собрании к 80-летию ТПК

Председатель партии "Единая Россия" занял место на главной трибуне

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев © Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

ПХЕНЬЯН, 9 октября. /ТАСС/. Председатель партии "Единая Россия", замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев присутствует на торжественном собрании по случаю 80-летия создания Трудовой партии Кореи (ТПК), передает корреспондент ТАСС.

Мероприятие проходит в Пхеньяне на стадионе имени 1 Мая. Там же организовано художественно-гимнастическое представление. С торжественной речью выступил генеральный секретарь ТПК, председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын.

Медведев и главы других иностранных делегаций заняли места на главной трибуне.

Делегация "Единой России" во главе с Медведевым прилетела в Пхеньян для участия в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия создания ТПК.

Стадион имени 1 Мая используется как площадка для масштабных мероприятий, в том числе концертов, художественных выступлений. Он строился в 1986-1989 годах для проведения XIII Пхеньянского фестиваля молодежи и студентов. Общая вместимость стадиона после реконструкции 2014 года составляет 150 тыс. мест, он входит в мировую тройку самых крупных спортивных объектов.