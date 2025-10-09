Ушаков: Путин и Рахмон обсудили ситуацию в Афганистане

Кроме того обсуждалось и развитие обстановки на Ближнем Востоке

Редакция сайта ТАСС

ДУШАНБЕ, 9 октября. /ТАСС/. Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон в ходе личной встречи обсудили текущую ситуацию с безопасностью в Ближневосточном регионе, в частности обстановку в Афганистане и урегулирование на Ближнем Востоке с учетом предложенного президентом США Дональдом Трампом плана. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Прежде всего, наш президент и президент Таджикистана обсуждали ситуацию в Афганистане - понятно, Афганистан граничит с Таджикистаном", - обратил внимание представитель Кремля в комментарии Первому каналу.

Кроме того, по его словам, обсуждалось и развитие обстановки на Ближнем Востоке с учетом реализации предложенного Трампом плана урегулирования в секторе Газа.