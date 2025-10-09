Путин прибыл на заседание саммита Россия - Центральная Азия

Президента РФ приветствовал хозяин встречи - глава Таджикистана Эмомали Рахмон

ДУШАНБЕ, 9 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин прибыл во Дворец приемов правительственной резиденции "Кохи Сомон" в Душанбе. Здесь вскоре начнется работа Второго саммита Россия - Центральная Азия.

Путина приветствовал хозяин встречи - президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Ранее на площадку саммита прибыли главы Казахстана, Киргизии, Туркмении и Узбекистана. После того, как все участники собрались, по традиции было сделано общее фото.