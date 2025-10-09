Ушаков: администрации России и США находятся в регулярном контакте

Помощник президента РФ отметил, что контакты проходят на основе достигнутых в Анкоридже договоренностей

ДУШАНБЕ, 9 октября. /ТАСС/. Администрации российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа проводят регулярные контакты на основании тех договоренностей, которые были достигнуты президентами на встрече в Анкоридже 15 августа, обратил внимание помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Контакты между представителями администраций российского президента и президента Трампа постоянно проводится. Эти контакты проводятся на основе договоренностей и пониманий, которые были сформулированы непосредственно перед встречей на Аляске и в ходе этой встречи", - подчеркнул Ушаков в комментарии Первому каналу.