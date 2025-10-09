Лавров: приватизация Секретариата ООН Западом достигла неприличных масштабов

По словам главы МИД России, эта линия ведется уже давно и достаточно успешно

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Линия на приватизацию Секретариата Организации Объединенных Наций Западом достигла неприличных масштабов. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью для проекта RT "Мосты на Восток".

"Эта "приватизация" достигла уже неприличных размеров. Пять-шесть ключевых постов - генеральный секретарь ООН и его заместители по разным направлениям, которые реально "сидят на денежных потоках", на взносах и т. д. - это все из стран - членов НАТО. Мы всегда выступаем в Совете Безопасности за то, чтобы при обсуждении вопросов того или иного региона они рассматривались, прежде всего, с учетом мнения тех стран, которые этот регион представляют", - сказал он.

Как подчеркнул Лавров, в соответствии со статьей 100 Устава ООН Секретариату положено занимать беспристрастную позицию и не получать "указаний" от каких-либо правительств.

"При этом имеется договоренность о том, что надо обеспечивать в Секретариате справедливое географическое представительство, чтобы каждая страна в соответствии с какими-то критериями имела в нем своих представителей, - продолжил министр. - К примеру, поступает в Секретариат гражданин, скажем, из развивающийся страны - азиатской, африканской, латиноамериканской. Он подписывает с Секретариатом постоянный контракт - против которого мы выступали еще в советское время для того, чтобы Секретариат "не закостенел". А западники голосованием "пробили" эти постоянные контракты".

"Подписал человек этот постоянный контракт. У него есть семья, дети, которые учатся в школе, а затем в университете. Все деньги у него находятся в каком-то американском банке. Через определенное время он получает сначала грин-карту, а затем и гражданство. И в списке Секретариата уже будет написано: "Африканская страна / США". Какие теперь он будет выполнять "указания", всем уже понятно", - резюмировал глава российского дипведомства.