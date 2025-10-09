МИД РФ готов работать с КНР над воплощением инициативы по глобальному управлению

Пекин выдвинул эту идею на саммите ШОС, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Москва готова работать с Пекином над реализацией инициативы по глобальному управлению, выдвинутой Китаем на саммите ШОС (Шанхайской организации сотрудничества). Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью для проекта RT "Мосты на Восток".

"Мы сказали, что это правильно. Чтобы глобальное управление было справедливым, готовы работать с китайскими коллегами, которые эту инициативу выдвинули. Чтобы понять, как она им видится", - отметил глава МИД РФ, отвечая на вопрос об инициативе КНР "Система глобального управления".

Ранее на расширенном заседании ШОС в Тяньцзине председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул инициативу глобального управления.

В соответствии с инициативой, все страны, независимо от размера, силы или богатства, должны иметь равное участие и возможности в вопросах глобального управления.