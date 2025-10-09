Путин: Россия готова поделиться современными технологиями с Центральной Азией

Стране есть что предложить, отметил президент РФ

ДУШАНБЕ, 9 октября. /ТАСС/. Россия готова поделиться современными технологиями со странами Центральной Азии, включая цифровизацию управления. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин выступая на саммите Россия - Центральная Азия.

"России есть что предложить и в области высоких технологий. Имею в виду в первую очередь российские цифровые решения по оптимизации государственного управления. И здесь, думаю, вы согласитесь - нам есть что предложить. Создание умной городской среды и так далее", - указал Путин.

Президент отметил, что Россия заинтересована в развитии взаимодействия с центрально-азиатскими партнерами по эпидемиологической и санитарной безопасности.

"Государствам региона уже передано более 20 мобильных лабораторий, работают очень эффективно и оказываются там, где нужно и в нужное время. Регулярно проводятся совместные учения по локализации вспышек инфекций", - рассказал российский лидер.

Путин отметил хорошие перспективы для совместной работы и в сфере освоения природных ресурсов.