Путин: власти Афганистана готовы к сотрудничеству

Россия поддерживает это, отметил российский лидер

ДУШАНБЕ, 9 октября. /ТАСС/. Нынешние власти Афганистана открыты к сотрудничеству в борьбе с терроризмом и наркомафией, Россия поддерживает их стремления. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите Россия - Центральная Азия.

"Мы видим сегодня, что действующие власти Афганистана проявляют готовность к взаимовыгодному сотрудничеству в различных сферах, в том числе это касается и борьбы с терроризмом и наркомафией. Безусловно, мы готовы поддержать эти стремления", - указал Путин.

Президент РФ уточнил, что ситуация в Афганистане традиционно находится в фокусе внимания всех государств Центральной Азии. "К сожалению, террористические структуры по-прежнему используют афганскую территорию для распространения экстремистской идеологии и преступной деятельности", - добавил российский лидер.