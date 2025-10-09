Посол России: изъятие активов РФ в Бельгии станет воровством

За ним последуют ответные меры, отметил Денис Гончар

БРЮССЕЛЬ, 9 октября. /ТАСС/. Изъятие российских активов в Бельгии будет воровством, за которым последуют ответные меры со стороны России. Об этом заявил в интервью бельгийскому телеканалу RTBF посол России в Бельгии Денис Гончар.

"Российский президент Владимир Путин четко сказал - это будет воровство. И будут ответные меры с нашей стороны, это разрушит имидж Европы, включая Бельгию", - заявил российский посол.

"Мы видим, что аппетиты растут, поскольку предоставление военной помощи Украине - это очень, очень дорого. И это делается за счет благополучия европейского населения", - заявил он.

Ранее Еврокомиссия предложила схему так называемого репарационного кредита Украине, которая подразумевает экспроприацию порядка €185 млрд из 210 млрд, блокированных на площадке Euroclear в Бельгии. Эта схема обсуждалась на саммите ЕС в Копенгагене 1 октября, но согласие не было достигнуто. Категорически против выступил премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер, который потребовал от стран ЕС подписаться под обязательством в полном объеме разделить с Бельгией финансовые риски в случае ответных действий России, на что, по его словам, остальные страны ЕС не пошли.