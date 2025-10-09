Путин: саммит в Душанбе поможет углублению отношений РФ и стран Центральной Азии

Президент России отметил, что реализация планов поспособствует дружеским отношениям между странами

ДУШАНБЕ, 9 октября. /ТАСС/. Реализация планов и решений, достигнутых по итогам саммита Центральная Азия - Россия в Таджикистане, поспособствует углублению взаимовыгодных и дружеских отношений между Россией и государствами центральноазиатского региона. Уверенность в этом выразил президент РФ Владимир Путин.

"Дорогие друзья, к утверждению по итогам сегодняшнего саммита подготовлено коммюнике и план действий. Уверен, что их реализация будет способствовать дальнейшему углублению дружеских, взаимовыгодных отношений между Россией и государствами Центральной Азии", - подчеркнул российский лидер, завершая свое выступление на саммите, и поблагодарил присутствующих.