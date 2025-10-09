Косачев: отношения с Бразилией остаются для России приоритетными и важными

Бразилия эффективно реализует председательство в БРИКС, где во многом определяются контуры будущего многополярного мироустройства, отметил заместитель председателя Совфеда

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Отношения с Бразилией были и остаются важными и приоритетными для России. Об этом заявил заместитель председателя Совфеда Константин Косачев на встрече с чрезвычайным и полномочным послом Бразилии в РФ Сержио Родригесом дос Сантосом.

"Отношения с Бразилией были и остаются для нас приоритетными и важными. Они выходят за рамки двустороннего сотрудничества, поскольку от их состояния зависят многие процессы, происходящие в многосторонних форматах", - сказал Косачев, слова которого приводит пресс-служба СФ.

По мнению сенатора, Бразилия эффективно реализует председательство в БРИКС, где во многом определяются контуры будущего многополярного мироустройства. При этом "состояние российско-бразильских отношений самым благоприятным образом отражается на межпарламентском сотрудничестве", отметил он.