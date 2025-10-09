Захарова: Зеленский мухлюет, заявляя о готовности выдвинутьТрампа на премию мира

По словам официального представителя МИД РФ, требовать "все больше оружия и ожидать помощи в прекращении огня можно только в состоянии помутненного сознания"

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Владимир Зеленский своими заявлениями о готовности выдвинуть президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира пытается мухлевать с американским лидером, но Трамп не Джо Байден. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова изданию "Комсомольская правда".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Зеленский выступил с заявлением "о готовности Украины выдвинуть президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, если он сможет добиться прекращения огня".

"Зеленский пытается мухлевать с Трампом, полагая, что раз прошло с Байденом, то и тут прокатит. Но Трамп не Байден", - заметила Захарова.

По словам дипломата, требовать "все больше оружия и ожидать помощи в прекращении огня можно только в состоянии помутненного сознания".