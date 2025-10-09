В Калининграде обсудили развитие портовой инфраструктуры

Губернатор региона Алексей Беспрозванных встретился с советником президента РФ Игорем Левитиным

Редакция сайта ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 9 октября. /ТАСС/. Развитие портовой инфраструктуры Калининградской области и создание современных логистических маршрутов является ключевым приоритетом федеральных властей РФ. Об этом заявил советник президента РФ Игорь Левитин в ходе встречи с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных.

"Морские перевозки являются важнейшим элементом для надежного и устойчивого решения стратегической задачи по социально-экономическому развитию Калининградской области, - сказал он. - Развитие портовой инфраструктуры и создание современных логистических маршрутов - наш ключевой приоритет в этом направлении". Левитин отметил, что вопросы обеспечения транспортной доступности Калининградской области находятся на постоянном контроле федерального правительства.

В ходе встречи речь шла об усилении логистического потенциала самой западной территории России. Основное внимание было уделено повышению эффективности работы портовой инфраструктуры Калининградской области, перспективе реконструкции железнодорожно-паромного комплекса в Балтийске, что станет важным звеном в обеспечении устойчивого транспортного коридора Калининграда с основной территорией России. "Для нас важно создавать условия для бесперебойного грузопотока. Реализация проектов в портовой сфере - это не только новые рабочие места и инвестиции, но и укрепление связей региона с основной территорией страны, обеспечение его транспортной доступности", - сказал губернатор.

Также рассмотрели вопросы организации морских контейнерных линий, развития рыбопромышленного комплекса.