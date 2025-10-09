Путин и другие лидеры стран в Душанбе отправились на неформальный обед

Российский лидер и президент Таджикистана Эмомали Рахмон шли впереди, кратко переговариваясь

ДУШАНБЕ, 9 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и другие лидеры стран после завершения заседания саммита Россия - Центральная Азия отправились на неформальный обед. Кадры опубликованы в Telegram-канале Кремля.

"По окончании заседания лидеры направились на неформальный обед глав делегаций государств - участников СНГ", - отмечается в сообщении.

Лидеры прошли по территории правительственной резиденции в Душанбе, украшенной масштабными инсталляциями из овощей и фруктов. Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон шли впереди, кратко переговариваясь.