Путин и другие лидеры стран в Душанбе отправились на неформальный обед
15:10
ДУШАНБЕ, 9 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и другие лидеры стран после завершения заседания саммита Россия - Центральная Азия отправились на неформальный обед. Кадры опубликованы в Telegram-канале Кремля.
"По окончании заседания лидеры направились на неформальный обед глав делегаций государств - участников СНГ", - отмечается в сообщении.
Лидеры прошли по территории правительственной резиденции в Душанбе, украшенной масштабными инсталляциями из овощей и фруктов. Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон шли впереди, кратко переговариваясь.