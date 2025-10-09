Постпред РФ при ОЗХО: Москва указала на неправомерные действия Германии в КЗХО

Владимир Тарабрин отметил, что Россия твердо намерена продолжить "развенчивать мифы и вскрывать очередные сценарии" по ее дискредитации Киевом и его западными союзниками

ГААГА, 9 октября. /ТАСС/. Германия фактически признала неправомерность использования ею механизмов Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), заявив об отсутствии каких-либо доказательств якобы допущенных Россией нарушений при проведении специальной военной операции. Об этом заявил постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин, выступая на 110-й сессии Исполнительного совета организации.

"Германская сторона в своей ноте от 26 октября 2023 года подтвердила, что не имеет не только доказательств, но даже сведений о заявляемых ею якобы нарушениях Россией КЗХО. Тем самым Германия фактически признала факт неправомерного использования ею механизмов Конвенции", - отметил дипломат. Он подчеркнул, что Россия твердо намерена продолжить "развенчивать мифы и вскрывать очередные сценарии" по ее дискредитации Киевом и его западными союзниками.

110-я сессия Исполнительного совета ОЗХО проходит в Гааге с 7 по 10 октября.