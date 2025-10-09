Захарова: Израилю и ХАМАС нужно в полном объеме выполнять обязательства по Газе

Россия надеется, что перемирие в Газе примет устойчивый характер, сообщила официальный представитель МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Россия приветствует договоренности между Израилем и ХАМАС по прекращению огня в секторе Газа. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Российская сторона приветствует эти договоренности, достижение которых во многом стало возможным благодаря настойчивой работе египетских, катарских, турецких и американских посредников. Эти дипломатические усилия, безусловно, заслуживают высокой оценки, - отметила дипломат. - Для нас же принципиально важно, чтобы был положен конец страданиям мирных жителей. Необходимо, чтобы стороны в полном объеме и без сбоев выполняли все взятые на себя обязательства на первом и последующих этапах".

В Москве надеются, что на этот раз перемирие примет устойчивый характер. "Это будет способствовать долгосрочной стабилизации в секторе Газа, создаст условия для возвращения всех внутренне перемещенных лиц, позволит приступить к масштабным работам по восстановлению практически полностью разрушенной в ходе боевых действий инфраструктуры", - сказала официальный представитель МИД РФ.

"Исходим из того, что успешное выполнение соглашения призвано открыть путь к возобновлению политического процесса ближневосточного урегулирования на известной международно-правовой основе, предусматривающей создание независимого палестинского государства, сосуществующего в согласии и безопасности с Израилем, - заявила Захарова. - Убеждены в том, что реализация "двугосударственной" формулы, одобренной резолюциями Генеральной Ассамблеи и Советом Безопасности ООН, поможет установить прочный и справедливый мир на Ближнем Востоке".