Слуцкий назвал лидеров Европарламента соучастниками преступлений Киева

Так депутат прокомментировал резолюцию ЕП с призывом разрешить Украине бить западным оружием по целям в России без ограничений и сбивать самолеты РФ в воздушном пространстве Евросоюза

Редакция сайта ТАСС

Глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Верхушка Европарламента (ЕП) превратилась в штаб по поддержке главы киевского режима Владимира Зеленского и соучастника его преступлений. Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

Так депутат прокомментировал резолюцию ЕП с призывом разрешить Украине бить западным оружием по целям в России без ограничений и сбивать самолеты РФ в воздушном пространстве Евросоюза.

"Война - это мир" - один из лозунгов антиутопии "1984" Джорджа Оруэлла. И, похоже, - новый девиз голосующих за такие резолюции европейских депутатов. Европарламент стал не только рассадником русофобии. Сегодня его верхушка превратилась в штаб по поддержке террористического режима Зеленского и соучастника всех его преступлений", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.