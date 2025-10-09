Песков заявил, что Путин обсуждал с Алиевым "все острые проблемы"

Так пресс-секретарь российского лидера ответил на вопрос, поднималась ли в беседе тема задержанных Баку россиян

ДУШАНБЕ, 9 октября. /ТАСС/. Все острые проблемы российско-азербайджанских отношений поднимались на встрече президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева. Об этом заявил "Ведомостям" пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, поднималась ли в беседе тема задержанных Баку россиян.

"Все острые проблемы, стоящие на повестке дня, затрагивались в ходе беседы в позитивном ключе", - заявил представитель Кремля.

В июне СК РФ сообщил о пресечении на Урале деятельности преступной группировки этнической направленности, причастной к ряду убийств в начале 2000-х годов. Под стражу были заключены восемь обвиняемых. Двое фигурантов скончались по естественным причинам, тогда как в Баку заявляли, что это могло произойти в результате насилия.

Стороны обменялись нотами протеста, в Азербайджане были задержаны российские журналисты Игорь Картавых и Евгений Белоусов, а также ряд граждан РФ, которые до сих пор находятся под стражей.