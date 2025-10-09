Мирошник: Запад понимает, что Украина никогда с ним не расплатится

Расплатиться у Киеване выйдет "ни недрами, ни людьми", подчеркнул посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Киевский никогда не сможет вернуть все те деньги, которые вложили в него страны коллективного Запада за время украинского конфликта. Расплатиться у Украины не выйдет "ни недрами, ни людьми", и на Западе это хорошо понимают, подчеркнул посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

Дипломат обратил внимание на то, что в ответ на озвученную сумму кредита Украине в €140 млрд европейцы заявили: они "обязательно все дадут, только сперва заберут у русских". В свою очередь Бельгию, продолжил Мирошник, такой расклад не устроил: "Бельгийцы заголосили: мол, как, деньги у нас, русские их давали нам, а вы ими распоряжаетесь. Давайте вы сначала нам дадите деньги, а потом мы уже будем что-то гарантировать и вкладывать".

"Разыгрывая вот эту партию, они прекрасно понимают, что Киев, которому они отдают деньги, со своими долгами уже не рассчитается никогда, - подчеркнул он. - То есть деньги, которые сегодня в них влили, <…> вот эти деньги Киев не вернет никогда. Никакими недрами, никакими тушками, даже людьми - никогда он это сделать не сможет".

10 сентября председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что ее ведомство не будет проводить конфискацию замороженных на Западе российских активов, а всего лишь использует их для выдачи кредитов Украине. Позднее европейское издание Politico сообщало о планах ЕК выделить Украине "репарационный кредит" в размере €140 млрд за счет замороженных российских средств.