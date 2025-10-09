Посол РФ: культурные связи с Белградом служат основой для углубления сотрудничества

БЕЛГРАД, 9 октября. /ТАСС/. Сотрудничество России и Сербии в сфере культуры и кинематографии опирается на глубокие духовные и исторические связи между двумя народами, заявил посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко, выступая на открытии Фестиваля российского кино в Сербии.

"Наше сотрудничество в области кинематографии и в более широком смысле, я должен повторить, основано на духовной и культурной близости, на связях, которые нас объединяют", - отметил дипломат. По его словам, именно эти связи "являются фундаментом для наилучшего сотрудничества и представляют особый интерес именно в сфере культуры".

Посол подчеркнул, что развитие партнерства в области кинематографии приобретает особое значение. "Что касается фильмов и кинематографии, то это, пожалуй, одна из самых важных областей по понятным причинам. Сейчас мы выходим на правильный путь широкой и глубокой совместной работы, чему подтверждением служит и соглашение о сотрудничестве в этой сфере", - указал Боцан-Харченко.

Он отметил важность фестиваля как "значимого события, которое вписывается в широкий круг культурных инициатив и демонстрирует живое взаимодействие между странами". "Это еще одно подтверждение того, что нас с Сербией связывает многое, и среди прочего - культура памяти. Мы вместе боремся против ревизии истории", - заключил Боцан-Харченко.

"Наше культурное взаимодействие не ограничивается обменом фестивалями, в будущем мы надеемся на реальные кинематографические успехи и новые картины совместного производства", - подчеркнула генеральный директор "Роскино" Эльза Антонова.

Фестиваль российского кино в Сербии, организованный "Роскино" при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, проходит с 9 по 12 октября в Белграде, Нови-Саде, Вранье, Пироте и Нише. В программе - пять картин: семейная музыкальная сказка "Бременские музыканты", документальный фильм "Июньская полынь", военная драма "В списках не значился", анимационная лента "Лунтик. Возвращение домой" и романтическая комедия "Страсти по Матвею".