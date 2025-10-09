Посол РФ в Сербии: Москва останется надежным партнером Белграда

Александр Боцан-Харченко выразил уверенность, что в ближайшее время ситуация на сербском рынке останется стабильной

Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко (в центре) © Александр Дзюба/ ТАСС

БЕЛГРАД, 9 октября. /ТАСС/. Введение Соединенными Штатами санкций против компании NIS ("Нефтяная индустрия Сербии") является полностью политическим решением, Россия со своей стороны продолжит поддерживать Белград, заявил посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко.

"Сегодня, когда санкции введены, самое важное, что мы воспринимаем это спокойно, без лишних эмоций. Решение американской стороны было принято давно, затем следовали отсрочки, и в конечном счете это полностью политическое решение было принято. Здесь нет ничего, что касалось бы экономики, энергетики или чего-либо другого, это политическое решение", - подчеркнул дипломат.

"Что касается NIS, наше посольство находится в постоянном контакте с руководством компании. Они хорошо подготовлены, понимая, что рано или поздно такие решения будут приняты. У компании есть запасы и возможности, чтобы адаптироваться", - отметил Боцан-Харченко.

Он выразил уверенность, что в ближайшее время ситуация на сербском рынке останется стабильной. "Не нужно ожидать дефицита, перебоев или паники на рынке, а также угроз энергетической безопасности Сербии", - уточнил дипломат.

Посол подчеркнул, что Москва не намерена отходить от сотрудничества с Белградом. "Газпром" и российская сторона остаются надежными партнерами, и, конечно, мы не собираемся отворачиваться от Сербии в подобной ситуации. В рамках нашего двустороннего сотрудничества Сербия сохранит энергетическую безопасность, как и прежде", - заверил он.

Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил, что введение санкций США против NIS станет тяжелым ударом для страны и повлечет серьезные политические, экономические и социальные последствия. Глава государства уточнил, что Белград не готов прибегнуть к моделям, предполагающим национализацию или "отъем чужого капитала".

О санкциях против NIS

В начале января 2025 года Минфин США ввел санкции против "Газпром нефти", ее главы Александра Дюкова, а также против сербской NIS. С тех пор "Нефтяная индустрия Сербии" неоднократно получала от США отсрочку санкций. Позднее Вашингтон отложил введение рестрикций до 8 октября.

Вучич сообщил 5 октября, что у компании больше нет шансов на новую отсрочку. О новых послаблениях с американской стороны в адрес Белграда не сообщалось, а 9 октября NIS сообщила, что пока не получала от Минфина США уведомление об отсрочке санкций. В компании отметили, что "стараются адаптировать свою деятельность к новым обстоятельствам", создав запас нефти и подготовив альтернативные способы оплаты на сети автозаправочных станций на случай прекращения действия иностранных платежных карт.

Основные производственные мощности NIS находятся в Сербии, Боснии и Герцеговине, Болгарии, Румынии и Венгрии. Мажоритарными акционерами являются "Газпром нефть" (44,85% акций), Сербия (29,87%) и компания АО "Интэлидженс" из Санкт-Петербурга, находящаяся под управлением "Газпром капитала" (11,3%).