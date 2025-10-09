Губернатор Пензенской области пригласил посла КНДР посетить регион

Олег Мельниченко отметил готовность к сотрудничеству с корейскими провинциями в промышленном производстве, сельском хозяйстве и других отраслях

ПЕНЗА, 9 октября. /ТАСС/. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко пригласил посла КНДР в РФ Син Хон Чхоля посетить регион. Об этом Мельниченко сообщил по итогам встречи с корейским послом.

"Обсудили с чрезвычайным и полномочным послом КНДР в РФ перспективы развития межрегиональных отношений наших братских стран. Встреча состоялась в Москве, в посольстве КНДР в РФ. Поздравил товарища Син Хон Чхоля сразу с двумя праздниками - днем рождения и 80-летием основания Трудовой партии Кореи. Пригласил его посетить Пензенскую область", - написал Мельниченко в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что Пензенская область готова к сотрудничеству с корейскими провинциями в промышленном производстве, сельском хозяйстве, культуре, туризме, а вузы и колледжи региона могут помочь КНДР в подготовке специалистов разных отраслей. Также Мельниченко предложил в 2026 году принять команду из КНДР на военно-патриотических сборах "Гвардеец".

Сотрудничество ведется в русле договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписанного президентом России Владимиром Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном.