Келин: все сигналы России доходят до нужных адресатов

Посол РФ в Великобритании отметил, что "Лондон принимает непосредственное и активное участие в подготовке и осуществлении провокаций украинскими подопечным"

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Сигналы, которые посылает российская сторона, наверняка доходят до нужных адресатов и воспринимаются ими должным образом. Такую уверенность выразил в интервью телеканалу RT посол РФ в Великобритании Андрей Келин, комментируя заявление Службы внешней разведки (СВР) России о готовящейся Лондоном провокации с участием ВСУ в одном из европейских портов и возможную реакцию британской стороны на это заявление.

Ранее в пресс-бюро СВР РФ сообщили, что Великобритания готовит провокацию с атакой группы воюющих на стороне ВСУ россиян на один из кораблей ВМС Украины или гражданское судно иностранного государства в одном из европейских портов.

"Как известно, Лондон принимает непосредственное и активное участие в подготовке и осуществлении провокаций украинскими подопечными. Более того, последовательно повышает градус конфронтации, не задумываясь о последствиях, - напомнил российский дипломат. - Уверен, что вышеупомянутые сигналы дошли до адресатов и были восприняты должным образом".

Он обратил внимание на то, как искусственно раскручивается антироссийская истерия в местных средствах массовой информации: даже когда нет конкретного информационного повода, он либо создается, либо извлекается из неких архивов. "В этих материалах, как правило, очень много эмоций, которые нацелены на провоцирование у аудитории иррационального антироссийского настроя", - отметил Келин. Такая разогретая аудитория, подчеркнул посол РФ, с легкостью поверит любому вбросу, даже самому нелепому и не выдерживающему критики.

Согласно сообщению пресс-бюро СВР России, с которым ранее ознакомился ТАСС, Лондон при подготовке своей провокации делает расчет на то, что одержимая русофобией европейская полиэлита "с радостью проглотит фейк о злостных агентах Кремля для обоснования необходимости дальнейшего наращивания военной помощи Украине и милитаризации единой Европы для борьбы с российской агрессией". В ведомстве также отметили, что в Лондоне взбешены тем, что многолетние британские усилия добиться "стратегического поражения" России и превратить ее в страну-изгоя терпят крах.