Медведев продолжает визит в КНДР

10 октября республика празднует 80-летие со дня создания Трудовой партии Кореи

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев © Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

ПХЕНЬЯН, 10 октября. /ТАСС/. Председатель партии "Единая России", замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев продолжает рабочую программу в Пхеньяне.

10 октября Корейская Народно-Демократическая Республика празднует 80-летие со дня создания Трудовой партии Кореи. ТПК - правящая партия в КНДР. В настоящее время ее возглавляет Ким Чен Ын, он же является председателем государственных дел. По случаю круглой даты в стране проходят масштабные праздничные мероприятия.

Делегация "Единой России" во главе с Медведевым прилетела в Пхеньян для участия в торжествах. Между двумя правящими партиями налажен тесный диалог, и они намерены развивать его далее.

Накануне у Медведева уже состоялась целая серия мероприятий в столице КНДР. В первой половине дня он возложил венок к монументу Освобождения и корзину цветов к статуям Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Далее председатель "Единой России" посетил Центральную школу по подготовке кадров ТПК.

Во второй половине дня состоялись переговоры с секретарем ЦК ТПК Чо Ён Воном. По их итогам партии приняли совместное заявление. С российской стороны документ подписал секретарь генсовета "Единой России", первый зампредседателя Совета Федерации Владимир Якушев, с корейской - секретарь ЦК ТПК Ли Хи Ён.

Вечером Медведев присутствовал на торжественном собрании по случаю 80-летия создания Трудовой партии Кореи. Мероприятие проходило на стадионе имени 1 Мая - одном из крупнейших в мире. Председатель "Единой России" расположился на главной трибуне, где находился и Ким Чен Ын. Сегодня программа мероприятий продолжится.