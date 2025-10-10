Эксперт Савенкова: организаторов сайта "Миротворец" нужно преследовать повсюду

Писательница отметила, что угрозы со стороны владельцев ресурса нужно воспринимать серьезно

ЛУГАНСК, 10 октября. /ТАСС/. Организаторов сайта "Миротворец" нужно преследовать по всему миру, возбуждать уголовные дела. Пока этого не будет, внесение данных о российских детях на этот ресурс будет продолжаться, таким мнением с ТАСС поделилась юная писательница и журналист из Луганска Фаина Савенкова.

"Органы власти в России уже признали "Миротворец" экстремистским сайтом и запретили его в России. Но теперь самое важное - завести уголовные дела против организаторов этого сайта и начать их преследование по всему миру. Преступники должны бояться правосудия. Пока этого не будет сделано, работа по внесению детей на сайт будет продолжаться. Украина не чувствует страха наказания", - подчеркнула Савенкова.

Она отметила, что угрозы со стороны организаторов "Миротворца" нужно воспринимать серьезно.

"Приведу случай одного своего знакомого. Он долго не воспринимал угрозу "Миротворца", говорил, что это ерунда, пока ему не позвонили и не сообщили данные его банковских карт, где учится его дочь и где обедает его жена. <...> Проблема не в самом "Миротворце", а в том, что личные данные детей находятся в открытом доступе. Ими могут воспользоваться мошенники, преступники <...>, а также люди, считающие нас врагами Украины", - рассказала она.

По мнению Фаины Савенковой, настало время начать информационную борьбу с сайтом "Миротворец", найти и привлечь к судебному преследованию всех организаторов и исполнителей. Она считает, что в этом должно участвовать все общество. "Можно объявить награду за информацию о тех, кто сотрудничает с "Миротворцем", кто поставляет им информацию о детях. У преступников должна гореть земля под ногами", - уверена она.

На "Миротворце" не первый раз появляются личные данные детей. В базу сайта уже попадали несовершеннолетние в возрасте от 2 до 17 лет. В 2021 году в него была включена Савенкова, которой на тот момент было 12 лет. Администраторы сайта утверждали, что девочка "участвует в антиукраинских пропагандистских мероприятиях". В свою очередь Савенкова отметила, что "публикация личных данных детей на подобных сайтах - нарушение прав ребенка".

Скандальный сайт "Миротворец" был создан в 2014 году. Его цель - установление личностей и публикация персональных данных всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в черный список "Миротворца" попали личные данные журналистов, артистов или политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-то иной причине вызвали негативную оценку создателей сайта.