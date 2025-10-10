Трансляция

Путин принял участие в саммите глав государств СНГ в Душанбе. Видеотрансляция завершена

Предыдущее заседание совета состоялось в октябре 2024 года в Кремле

Президент России Владимир Путин в последний день визита в Таджикистан принял участие в работе Совета глав государств - участников СНГ, который проходит в Душанбе.

Совет глав государств СНГ - это высший орган Содружества Независимых Государств, где принимаются принципиальные решения по всем ключевым вопросам, включая изменения Устава и структуры организации. Предыдущее заседание совета состоялось в октябре 2024 года в Московском Кремле.