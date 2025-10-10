Путин прибыл во Дворец нации в Душанбе

Там пройдет саммит Содружества Независимых Государств

ДУШАНБЕ, 10 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин начинает свою работу на саммите Содружества Независимых Государств (СНГ). Глава российского государства прибыл ко Дворцу нации в Душанбе. На площади перед дворцом для приветствия приезжающих лидеров выстроился почетный караул, были подняты флаги стран - участниц встречи.

Путин, поднявшись по парадной лестнице, устланной красной ковровой дорожкой, прошел в центральное фойе, где его встретил президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Лидеры тепло поприветствовали друг друга, а после состоялась традиционная церемония фотографирования всех участников саммита. Через несколько минут после этого начнется заседание Совета глав государств - участников СНГ в узком составе.