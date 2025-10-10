Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
Нобелевская премия
ТАСС Медиа
ГлавнаяПолитика

Путин прибыл во Дворец нации в Душанбе

Там пройдет саммит Содружества Независимых Государств
Редакция сайта ТАСС
06:32
ТАСС/ Ruptly
© ТАСС/ Ruptly

ДУШАНБЕ, 10 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин начинает свою работу на саммите Содружества Независимых Государств (СНГ). Глава российского государства прибыл ко Дворцу нации в Душанбе. На площади перед дворцом для приветствия приезжающих лидеров выстроился почетный караул, были подняты флаги стран - участниц встречи.

Путин, поднявшись по парадной лестнице, устланной красной ковровой дорожкой, прошел в центральное фойе, где его встретил президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Лидеры тепло поприветствовали друг друга, а после состоялась традиционная церемония фотографирования всех участников саммита. Через несколько минут после этого начнется заседание Совета глав государств - участников СНГ в узком составе. 

Путин, Владимир ВладимировичТаджикистанРоссияРахмон, Эмомали