Косачев назвал безграмотностью признание на Украине подвига Сусанина мифом

Украинский национализм становится более бесчеловечным и людоедским, отметил вице-спикер Совфеда

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Признание на Украине подвига Ивана Сусанина мифологизированной пропагандой российского империализма является заискиванием перед поляками и "политическим идиотизмом". Такое мнение выразил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

Ранее личность Ивана Сусанина и его подвиг были признаны на Украине мифологизированной пропагандой российского империализма. Как следует из материалов украинского Института национальной памяти, местные власти в рамках закона о декоммунизации должны убрать из публичного пространства все объекты, связанные с именем и историческим подвигом Сусанина.

"Не знаю, чего здесь больше - заискивания перед поляками, политического идиотизма или элементарной безграмотности. В любом случае оторопь берет, насколько глубоко можно погрязнуть в собственном националистическом болоте без шансов на сколь-либо приличное национальное выживание, не говоря о возрождении", - написал Косачев в Telegram-канале.

Национализм на Украине становится более бесчеловечным и более людоедским, добавил он.

Иван Сусанин - крестьянин из села Домнино Костромского уезда. Согласно одной из версий, в 1613 году во время русско-польской войны он обманом завел отряд польско-литовских войск в болотистый лес и отказался выдать врагам местоположение новоизбранного царя Михаила Романова. За это Сусанин был убит. Его подвиг стал символом народной верности.

Переименования улиц и борьбу с памятниками советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. С 2022 года курс на открытое вытеснение русского языка и всего, что связано с историей России и СССР, значительно усилился. По всей Украине сносят памятники деятелям России, переименовывают улицы, названные в честь русских писателей, художников, ученых, убирают упоминания о вкладе советского народа в победу во Второй мировой войне.