Песков: стамбульский переговорный процесс стоит на паузе по вине Киева

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что пауза происходит из-за нежелания киевского режима каким-то образом отвечать на те вопросы, которые были поставлены Россией

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Михаил Джапаридзе/ ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Нежелание Украины реагировать на предложения России поставило на паузу стамбульский переговорный процесс. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

"Мы наблюдаем паузу в переговорном процессе. То есть стамбульский переговорный процесс сейчас стоит на паузе. И стоит на паузе из-за нежелания киевского режима каким-то образом отвечать на те вопросы, которые были поставлены нами", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, потерян ли для урегулирования ситуации по Украине импульс переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже.

"То есть они не отвечают на проект документа, который был передан, они не отвечают на наше предложение создать конкретные три рабочие группы. И все это для того, чтобы начать делать ту самую "домашнюю работу", которую необходимо сделать до встречи в верхах, до саммита", - уточнил Песков.