Песков: импульс встречи на Аляске жив и будет жить дальше

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что президент США Дональд Трамп сохраняет политическую волю на мирное урегулирование

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Михаил Синицын/ ТАСС

ДУШАНБЕ, 10 октября. /ТАСС/. Данный на встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске импульс к украинскому урегулированию сохраняется. Это отметил в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Учитывая, что мы продолжаем наше стремление все-таки двигаться в сторону мирного урегулирования, то можно сказать, что этот импульс жив, он живет и, будем надеяться, будет жить дальше, - отметил представитель Кремля. - Что президент Трамп сохраняет политическую волю на мирное урегулирование".

"С точки зрения духа Анкориджа мы исполнены оптимизма. Но с точки зрения поведения киевского режима констатируем пока не очень хорошее развитие событий", - указал пресс-секретарь президента РФ.

Саммит на военной базе близ Анкориджа, штат Аляска, прошел в середине августа. Общение лидеров РФ и США продолжалось около трех часов, включая смену форматов: тет-а-тет в лимузине американского президента по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три" - с участием помощников и глав дипломатических ведомств.