Путин: РФ в украинском урегулировании придерживается итогов саммита на Аляске
ДУШАНБЕ, 10 октября. /ТАСС/. Россия положительно оценивает итоги саммита на Аляске и в соответствии с ними выстраивает работу по украинскому урегулированию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите СНГ.
Он отметил, что уже информировал некоторых коллег по СНГ об итогах встречи с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже по теме украинского урегулирования.
"У нас будет возможность еще совсем узким кругом собраться и, я бы хотел именно в таком узком кругу вас проинформировать о результатах. Которые мы в целом оцениваем положительно и, безусловно, нашу последующую работу по урегулированию конфликта на Украине строим на тех принципиальных положениях, которые мы обсуждали на Аляске", - подчеркнул Путин.