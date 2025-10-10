Захарова: дипломаты РФ посетили журналиста "Sputnik Азербайджан" Картавых

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Представители посольства РФ в Баку посетили главу информационного агентства "Sputnik Азербайджан" Игоря Картавых, который был на днях переведен под домашний арест. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Представители посольства посетили Картавых, который был на днях переведен под домашний арест. Все это время российские дипломаты были с ним на связи, оказывали необходимую помощь, учитывая состояние его здоровья, при содействии азербайджанской стороны", - отметила дипломат.

Ранее сообщалось, что суд в Азербайджане освободил из-под ареста главу информационного агентства "Sputnik Азербайджан" Игоря Картавых. Он был арестован 1 июля на четыре месяца после проведенной МВД Азербайджана операции в офисе информационного агентства "Sputnik Азербайджан". Ему были предъявлены обвинения по статьям "Мошенничество с причинением крупного ущерба", "Незаконное предпринимательство с извлечением дохода в крупном размере", "Легализация имущества, добытого преступным путем" Уголовного кодекса Азербайджана. В редакции Sputnik сообщали, что никаких официальных запретов на работу в Азербайджане не получали, шел диалог на уровне рабочих групп для урегулирования возможных разногласий.