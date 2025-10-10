Замглавы МИД РФ изложил на СМИД СНГ оценки ситуации вокруг Украины

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин в ходе заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) Содружества Независимых Государств (СНГ) изложил российские оценки ситуации вокруг украинского кризиса и вопросов безопасности в Евразии. Об этом говорится в тексте сообщения на сайте МИД РФ.

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по ключевым вопросам международной и региональной повесток дня, а также взаимодействия в формате Содружества. Александр Панкин изложил российские оценки ситуации вокруг Украины и подходы России к формированию архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии", - указали в министерстве.

Как отметили в МИД РФ, участники встречи дали высокую оценку проведенным в формате СНГ мероприятиям по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также подчеркнули важность дальнейших усилий по сохранению исторической памяти.

"Подведены итоги совместной работы внешнеполитических ведомств государств Содружества в 2025 году, утвержден План многоуровневых межмидовских консультаций в рамках СНГ на 2026 год, - добавили в российском дипведомстве. - Следующее заседание Совета министров иностранных дел СНГ состоится в Калининграде 17 апреля 2026 года".

В МИД России также отметили, что по итогам заседания был принят пакет решений, направленных на углубление интеграционных связей в культурно-гуманитарной и правоохранительной сферах, а также в области обороны и безопасности.

"Большинство рассмотренных документов будут переданы на утверждение Совета глав государств СНГ 10 октября 2025 года. Среди них - проекты совместных заявлений по случаю 80-й годовщины создания ООН; о сотрудничестве в борьбе с транснациональной преступностью; о сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения; в связи с 40-й годовщиной аварии на Чернобыльской АЭС", - уточнили в МИД РФ.