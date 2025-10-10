Ушаков назвал очень полезной идею создания формата "СНГ плюс"

Идея очень полезна, отметил помощник президента РФ

Помощник президента РФ Юрий Ушаков © Валерий Шарифулин/ ТАСС

ДУШАНБЕ, 10 октября. /ТАСС/. Идея учреждения нового формата "СНГ плюс", который предполагает участие третьих стран под эгидой Содружества Независимых Государств (СНГ), очень полезна. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в комментарии телеканалу "Россия-1".

"Сама идея очень полезна, - сказал он. - В зависимости от того, какая повестка дня будет обсуждаться на том или ином заседании, то можно ожидать подключение того или иного государства".

Ранее Ушаков заявлял, что на саммите СНГ в Душанбе лидеры государств Содружества обсудят эту идею.