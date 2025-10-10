Путин: Россия поддерживает создание формата работы "СНГ плюс"

Это позволит активнее вовлекать в сотрудничество другие государства и международные структуры, указал президент

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

ДУШАНБЕ, 10 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил о поддержке российской стороной решения о создании нового формата работы "СНГ плюс".

"Поддерживаем принципиально принимаемое сегодня решение о создании нового формата работы "СНГ плюс". Это позволит активнее вовлекать в сотрудничество с нашей организацией другие государства и международные структуры", - сказал российский лидер, выступая на заседании Совета глав государств СНГ в узком формате.

Путин поблагодарил коллег за поддержку кандидатуры Сергея Лебедева на пост генерального секретаря СНГ. "Он всем хорошо известен и показал, по-моему, результатами своей работы, что достоин продолжить эту деятельность на данном посту", - отметил президент РФ. "Хотел бы, конечно, также пожелать успехов нашим туркменистанским друзьям, которые в 2026 году примут на себя председательские функции в Содружестве", - добавил он.

Говоря о координации работы на внешнеполитическом треке, Путин подчеркнул ее важность, с учетом таких событий, которые происходят на внешнем контуре. "Весьма актуальным в этой связи считаем и вынесенное сегодня на одобрение совета Совместное заявление по случаю 80-летия создания ООН", - подчеркнул президент.

Российский лидер также заявил о поддержке углубления контактов между Содружеством и Шанхайской организацией сотрудничества. На это, по его словам, нацелен подготовленный проект решения о предоставлении ШОС статуса наблюдателя при СНГ. "Действительно, было бы полезно в полной мере использовать потенциал взаимодействия двух организаций для обеспечения безопасного и устойчивого развития наших стран и всего Евразийского региона", - подытожил Путин.